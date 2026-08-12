Viale Coccia di Morto, senso unico alternato per la rimozione dei rifiuti

Dal 17 agosto fino alla fine dei lavori, dalle 7 alle 17.30
A seguito del sopralluogo effettuato dal personale dell’Area Ambiente e Riserva è stata accertata la presenza di rifiuti abbandonati lungo la strada in Viale Coccia di Morto, nel tratto dalla rotatoria fronte supermercato Todis Viale Coccia di Morto alla rotatoria in Via delle Acqua Basse.
Al fine di consentire al Gestore del servizio di igiene urbana le operazioni di rimozione dei rifiuti abbandonati, si rende necessario istituire la seguente disciplina di traffico provvisoria con senso unico alternato, per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti, dal giorno 17.08.2026 e fino a fine lavori, nella fascia oraria dalle ore 07:00 alle ore 17:30:
• istituzione del senso unico alternato in Viale Coccia di Morto, nel tratto dalla rotatoria fronte supermercato Todis Viale Coccia di Morto 3 alla rotatoria in Via delle Acqua Basse lato sinistro;
• apposizione di idonea segnaletica di preavviso dei lavori sul tratto di strada interessato