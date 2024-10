Viadotto dell’Aeroporto, tamponamento all’altezza di via Montgolfier, coinvolti quattro veicoli

Forti rallentamenti al traffico, sul posto gli agenti della polizia locale di Fiumicino

Questa mattina, un tamponamento sul viadotto di via dell’Aeroporto, che ha coinvolto quattro veicoli, all’altezza di via Montgolfier, sta provocando forti rallentamenti nella viabilità in uscita da Isola Sacra. Per fortuna, non ci sono stati feriti.

Sul posto gli agenti della polizia locale di Fiumicino. File di veicoli, di conseguenza, si sono formate su via Coni Zugna, via della Scafa e vie limitrofe.