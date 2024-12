Viabilità, riaperte entrambe carreggiate sul Viadotto dell’Aeroporto

Stop limitazioni con nuovi new-Jersey

di Dario Nottola

“Regalo (atteso) di Natale”. Con un paio di giorni di anticipo rispetto al cronoprogramma dei lavori filtrato da Anas, dal primo pomeriggio di oggi, dopo circa due anni di limitazioni viarie, sono state riaperte entrambe le carreggiate a due corsie per senso di marcia, sia in direzione aeroporto e Roma che verso Ostia, sul Viadotto della SS 296 (via dell’Aeroporto, ndr), la struttura di collegamento nevralgica tra Fiumicino ed Ostia percorsa ogni giorno da migliaia di residenti, pendolari e visitatori.

Per consentire tale riapertura, dall’11 dicembre scorso ci sono state opere dell’Anas di manutenzione programmata che hanno riguardato la riparazione, la sostituzione e il parziale adeguamento delle barriere di protezione stradale, “interventi fondamentali per garantire un miglioramento della sicurezza per gli automobilisti”.

In questi giorni, pertanto, è stata necessaria una modifica viaria temporanea sul Viadotto con la percorrenza solo su una carreggiata, a doppio senso di marcia in direzione di Ostia mentre, momentaneamente, era rimasta chiusa interamente proprio la carreggiata in direzione aeroporto e Roma, con inevitabili rallentamenti nelle ore di punta, amplificati dal gran movimento pre festività natalizie.

Sono state installate le nuove barriere new-jersey NDBA (National Dynamic Barrier Anas) spartitraffico nella carreggiata direzione Aeroporto. Tale configurazione verrà mantenuta – viene riferito da Anas – oltre che per le prossime festività Natalizie, per l’intero anno giubilare. Il Viadotto è stato, quindi, riaperto totalmente con la limitazione di carico a 3,5 Tonnellate.