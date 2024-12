Viabilità: in progetto il nuovo ponte e la rotonda sullo svincolo di via Trincea delle Frasche

Baccini: “Questa opera sarà decisiva per risolvere definitivamente i problemi di viabilità dell’intero quadrante”

Questa mattina in aula consiliare è stato illustrato il progetto del nuovo ponte e della nuova rotonda sullo svincolo di via Trincea delle Frasche. Alla riunione hanno partecipato i dirigenti Anas, Adr e i progettisti.

“Questa opera sarà decisiva per risolvere definitivamente i problemi di viabilità dell’intero quadrante. Ringrazio l’Ing. Moladori per Anas e i suoi collaboratori per la sensibile disponibilità a trovare soluzioni concrete alle criticità di via della Scafa e del viadotto dell’aeroporto” ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini, a margine dell’incontro dove è stato presentato il progetto volto al miglioramento della sicurezza stradale e della viabilità di via dell’Aeroporto, di Via Trincea delle Frasche e Via Monte Cengio. Presenti al tavolo di lavoro anche il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, assessori e consiglieri.