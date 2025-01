Viabilità, in cantiere una mega rotatoria sul lungomare Rossini di Focene

Il rondò di 40 metri di diametro verrà realizzato davanti allo stabilimento Sunset

di Umberto Serenelli

La riqualificazione della litoranea di Focene passa attraverso la costruzione di una mega rotatoria sul lungomare Gioacchino Rossini proprio davanti allo stabilimento balneare “Sunset”.

L’opera, del diametro di circa 40 metri, rientra nel piano triennale elaborato dall’assessorato ai Lavori pubblici e consentirà di migliorare la viabilità nel quadrante di Mare Nostrum, molto gettonato dal turismo estivo diretto sulle spiagge della cittadina a vocazione balneare.

Si tratta di interventi che comporteranno lo spianamento della superficie stradale, ora in terra battuta, per disporre la posa di una pavimentazione con tanto di binder. Verrà realizzata un tratto di litoranea con una carreggiata larga circa 9 metri e lungo i lati sarà posato ciottolame e pietrisco in modo da garantire un drenaggio adeguato delle acque meteoriche. A monte della carreggiata è prevista la costruzione di un marciapiede che convergerà e circonderà la rotatoria con al centro un mini-rondò di oltre 20 metri di diametro attorno al quale gireranno le auto. Su questa confluiranno via Luigi Cherubini, via Giuseppe Tartarini e via Giacomo Puccini che saranno oggetto di interventi di sistemazione.

Per la rotatoria, che sarà munita di pubblica illuminazione e di un sistema di raccolta delle acque meteoriche, l’amministrazione comunale ha previsto uno stanziamento di 450mila euro.

“Il progetto è stato redatto dagli uffici e, dopo l’approvazione in giunta, si procederà alla progettazione esecutiva – precisa Giovanna Onorati, assessore ai Lavori pubblici – L’opera andrà a migliorare l’attuale viabilità restituendo anche un qualificato decoro urbano alla zona”.