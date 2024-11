Viabilità: da lunedì 25 novembre collegamento temporaneo tra il Corridoio C5 e via Lago di Traiano

Inizio lavori per la realizzazione degli snodi viari 1 e 2

Con ordinanza dirigenziale N. 89 del 23 novembre 2024, l’Area Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana del Comune di Fiumicino, comunica l’avvio dei lavori per la realizzazione degli snodi viari 1 e 2, che serviranno come collegamento temporaneo tra il Corridoio C5 e Via Lago di Traiano.

In particolare, si rende necessario l’intervento su uno degli snodi viari principali della zona, che comporterà la chiusura al traffico veicolare dello Snodo 2, tra il Corridoio C5 e Via Lago di Traiano, fronte ingresso ADR Infrastrutture S.p.A. La chiusura avrà effetto a partire dal 25 novembre 2024 e durerà fino al termine dei lavori.

Nel contempo, per garantire il regolare flusso di traffico, sarà aperto lo Snodo 1 tra il Corridoio C5 e Via Lago di Traiano, consentendo così il passaggio veicolare durante l’esecuzione dei lavori.

I dettagli principali dell’intervento saranno la chiusura al traffico veicolare dello Snodo 2, tra il Corridoio C5 e Via Lago di Traiano (fronte ingresso ADR Infrastrutture S.p.A.), a partire dal 25 novembre 2024 fino a fine lavori. Apertura al traffico veicolare dello Snodo 1, tra il Corridoio C5 e Via Lago di Traiano.

“La realizzazione di questi snodi viari rappresenta un passo fondamentale per il miglioramento della viabilità nel nostro territorio – dichiara l’Assessore ai Lavori pubblici, Giovanna Onorati – La chiusura dello Snodo 2 è una misura temporanea necessaria per l’esecuzione dell’intervento, ma i disagi saranno contenuti grazie all’apertura dello snodo 1, che fungerà da percorso alternativo. Siamo consapevoli dell’importanza di queste opere per la nostra comunità e lavoreremo affinché possano essere completate in tempi rapidi, minimizzando gli impatti sul traffico locale“.