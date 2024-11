Viabilità, da domattina ok a riapertura via del Mare e via Ostiense

Nuovamente possibile percorrere entrambi i sensi di marcia, in prossimità del ponte di scavalco del Fosso Colatore al chilometro 13+300



di Dario Nottola

Dopo i pesanti recenti disagi una buona notizia, di riflesso, anche per gli abitanti di Fiumicino oltre che, ovviamente, per i cittadini di Ostia e dell’intero entroterra del Decimo Municipio (Acilia, Infernetto, Casal palocco, Dragona, Madonnetta, Axa, ecc): da domani mattina, alle 06, sarà nuovamente possibile percorrere, in entrambi i sensi di marcia, la via del Mare e la via Ostiense, in prossimità del ponte di scavalco del Fosso Colatore al chilometro 13+300. Lo rende noto, in un comunicato, Manuela Chioccia, Consigliera delegata alla viabilità, mobilità e infrastrutture della Città Metropolitana di Roma.

La riapertura dovrebbe così limitare il riversamento sulla direttrice di Fiumicino (via dell’Aeroporto e strade interne), come avvenuto dal momento delle restrizioni viarie, di parte del traffico diretto ad Ostia e dintorni.

“Dopo aver effettuato attente verifiche sulla struttura, realizzate da Anas, il passaggio sarà consentito solamente ai mezzi inferiori a 3,5 ton, rimarranno dunque invariati – almeno fino ad inizio dicembre – i percorsi alternativi predisposti da Atac. Rinnovo i miei ringraziamenti al Sindaco Roberto Gualtieri, ad Anas e al Dipartimento Viabilità che, insieme alla Polizia Locale e Metropolitana, si sono da subito attivati per una rapida riapertura in sicurezza”, dichiara Manuela Chioccia

(immagine dal web)