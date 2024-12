Viabilità: chiude questa notte il tratto viadotto della SS 296 della Scafa

La chiusura sarà in vigore dalle ore 22:00 di questa sera fino alle ore 6:00 di domani mattina

Anas informa che, per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione programmata, un tratto del viadotto sulla SS 296 della Scafa (via dell’Aeroporto, ndr) sarà temporaneamente chiuso al traffico nella notte tra oggi, giovedì 19 dicembre, e domani, venerdì 20 dicembre.

La chiusura sarà in vigore dalle ore 22:00 di questa sera fino alle ore 6:00 di domani mattina e riguarderà il tratto compreso tra la rotonda di Piazza Umberto Nobile e via Montgolfier, in entrambe le direzioni. I lavori previsti comprendono la riparazione, la sostituzione e il parziale adeguamento delle barriere di protezione stradale, interventi fondamentali per garantire un miglioramento della sicurezza per gli automobilisti. (Fonte ANAS)