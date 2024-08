Verde pubblico, Costa: “Un pò di chiarezza sull’abbattimento delle alberature”

“Ritengo fondamentale raccontare cose vere ai cittadini, senza proclami e prese in giro”

di Fernanda De Nitto

“A seguito della notizia, riguardante la campagna promossa dall’Associazione Autonomia di Fiumicino, dedicata alla raccolta fondi da destinare all’acquisto di alberature da piantumare, nello specifico presso la pineta di Fregene, e al particolare interessamento dell’ex vicesindaco, odierno capo dell’opposizioone Ezio Di Genesio Pagliuca, mi preme precisare e ribadire alcune importanti questioni che riguardano l’operato del mio assessorato e dell’amministrazione a guida del Sindaco Baccini” ha affermato l’Assessore all’Ambiente del Comune di Fiumicino, Stefano Costa.

“Nella legittimità del fatto che – aggiunge – un’associazione abbia come titolo la discutibile volontà secessionista, dichiarandosi apolitica, seppur nei suoi contatti e comunicazioni ha sempre indicato esponenti della minoranza ed è attenzionata, come da dichiarazioni evidenti a mezzo stampa, da Di Genesio Pagliuca e dai consiglieri di opposizione di Fregene, la stessa insieme ai suddetti consiglieri dovrebbe avere la consapevolezza di riportare perlomeno fatti concreti”.

“Il lanciare gridi di allarme senza alcun criterio rispetto all’abbattimento delle alberature e alla presenza sui nostri pini della cocciniglia tartaruga è alquanto scorretto e poco attendibile – ribadisce Costa – dato che la nostra Amministrazione sta intervenendo capillarmente nella tutela e salvaguardia del verde pubblico“.

“Per chiarezza, io stesso, quando ero consigliere comunale di opposizione, il 9 dicembre 2020, presentai una mozione al consiglio comunale per chiedere interventi urgenti, in particolare proprio per la pineta di Fregene, al fine di tutelare i pini domestici presenti all’interno dell’area verde, che era già oggetto di infestazione da parte della Cocciniglia Tartaruga, insetto originario del nord America che causa il precoce disseccamento delle alberature. La stessa mozione fu approvata all’unanimità. Dopo ulteriori solleciti ufficiali, tra cui uno del gennaio 2021, solo un anno dopo l’amministrazione iniziò ad attivare con l’endoterapia delle piante”.

“Ad oggi quindi – prosegue – sembra alquanto pleonastico il voler, a tutti i costi, allarmare la cittadinanza anche relativamente al numero degli abbattimenti effettuati. Dati alla mano nel 2022 vi è stato un totale di 121 abbattimenti, nel 2023, 149 e ad oggi nel primo semestre 2024 sono in tutto 86 le alberature abbattute. Parlare quindi di raddoppio dei numeri rispetto agli alberi abbattuti è sicuramente fuori da ogni contesto e completamente errato”.

“Ritengo fondamentale non raccontare cose false ai cittadini, bensì dimostrare con i fatti quanto la nostra Giunta stia realizzando a tutela e salvaguardia sia dei suoi residenti che del verde pubblico, senza proclami e prese in giro” ha concluso l’Assessore Stefano Costa.