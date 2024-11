Venerdì 8 novembre Sciopero Nazionale del Trasporto Pubblico Locale

Previsti disagi per l’intera giornata

Il Comune di Fiumicino informa la cittadinanza che venerdì 8 novembre 2024 è stato indetto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale.

A proclamare la mobilitazione senza il rispetto delle fasce di garanzia sono state le federazioni del trasporto di Cgil, Cisl, Uil, Cisal e Ugl in base alla regolamentazione che prevede tale fattispecie in caso di sciopero per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

In conseguenza di questa iniziativa, si prevedono disagi per l’intera giornata, poiché non è prevista una fascia oraria di garanzia del servizio.