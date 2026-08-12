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Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 12 Agosto 2026

Vasto incendio tra Fiera di Roma e Parco Leonardo

Fiamme alimentate dal vento tra Muratella, Le Vignole e Parco Leonardo: intervenute squadre dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile e forze dell’ordine

 

di Fernanda De Nitto

 

Un incendio di notevoli dimensioni sta interessando la zona compresa tra Fiera di Roma – Muratella e le località del Comune di Fiumicino tra Le Vignole e Parco Leonardo, alle spalle del ponte di Via delle Arti.

 

Le fiamme, alimentate dal vento, stanno raggiungendo velocemente le zone a ridosso dei quartieri, destando forte preoccupazione tra i cittadini che, in via precauzionale, consigliano di tenere chiuse le finestre per limitare l’ingresso dei fumi nelle abitazioni. Sul posto sono già giunte diverse squadre dei Vigili del Fuoco, insieme con la Protezione Civile e le forze dell’ordine intervenute per la gestione del traffico veicolare.

 

Da quanto si apprende dai residenti della zona, sono stati momentaneamente interrotti i collegamenti ferroviari da e per Ponte Galeria, sia per l’intensità delle fiamme che per la scarsa visibilità nell’area. La nube, infatti, è ben visibile sia dal Parco Leonardo che dalla zona delle Vignole. Tutto questo mentre Roma è stata interessata da una violenta bomba d’acqua che ha coinvolto diversi quartieri della Capitale.

 

Notizia in aggiornamento.

 

 

 

 

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Incendio Parco Leonardo
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