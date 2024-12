Unità da pesca affondata al largo di Focene

In corso le operazioni di ricerca e soccorso in mare della Guardia Costiera e dei subacquei dei Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio odierno è giunta alla Guarda Costiera, tramite il numero per le emergenze in mare 1530, la segnalazione dell’affondamento di un’unità da pesca, una vongolara di circa 13 metri, al largo di Focene.

Sotto il coordinamento della Sala Operativa della Guardia Costiera di Civitavecchia, si stanno svolgendo le operazioni di ricerca e soccorso in mare. Inviate in area la motovedetta SAR CP 836 della Guardia Costiera di Fiumicino, un rimorchiatore ed una squadra di subacquei dei Vigili del Fuoco. Attivati inoltre anche mezzi aerei per sorvolare l’area di ricerca. Le condizioni meteo marine sul posto sono particolarmente avverse. Dalle informazioni acquisite, l’equipaggio risulta composto da due persone.