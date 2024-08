UNA ROSA ROSSA IN RICORDO DI GIANCARLO BOZZETTO

Un Sindaco che non si potrà mai dimenticare

di Fernanda De Nitto

Nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Giancarlo Bozzetto la Città di Fiumicino ha voluto rendere omaggio al primo Sindaco eletto direttamente dai cittadini, in carica dal 1994 al 2003.

Attraverso un’iniziativa spontanea si sono radunati presso la Darsena di Fiumicino, che nel 2014 è stata intitolata alla sua memoria, i familiari, gli amici più cari, i compagni di partito e tutti coloro che negli anni hanno avuto il piacere di rapportarsi con l’ex Sindaco di Fiumicino ed apprezzarne il suo operato.

Tante sono le persone, che negli anni hanno conosciuto Bozzetto, il quale prima di diventare Sindaco della sua città, ha ricoperto diversi incarichi politici e amministrativi, tra cui la presidenza della XIV circoscrizione quando Fiumicino era ancora sotto la giurisdizione del Comune di Roma. Proprio lo stesso Sindaco fu tra i fautori del distacco amministrativo di Fiumicino da Roma, sancito attraverso una complessa battaglia referendaria il 4 aprile del 1992. Lo stesso fu anche consigliere provinciale e protagonista assoluto di circa quaranta anni di vita politica di Fiumicino.

“Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno preso parte alla cerimonia e che hanno a cuore la memoria di Giancarlo Bozzetto – ha affermato la moglie Adriana Bozzetto – Molti sono anche gli amici che pur non essendo presenti mi hanno scritto o telefonato per ricordare mio marito, raccontando ognuno degli aneddoti e delle storie sul suo essere amministratore e soprattutto cittadino”.

“I suoi furono i due mandati delle fondamenta di questa Città, che all’inizio era priva di tutti i servizi essenziali, come il sistema fognario, la viabilità o la pubblica illuminazione. Fiumicino nei suoi nove anni di amministrazione si è trasformata da borgata di Roma a Città vera e propria, che oggi ci viene invidiata da tante altre realtà cittadine” ha concluso Adriana Bozzetto.

All’iniziativa erano presenti i consiglieri comunali Paola Meloni, Angelo Petrillo, Ezio Di Genesio Pagliuca e Giuseppe Miccoli, che non hanno voluto mancare questo importante appuntamento, con l’impegno comune di portare avanti, negli anni, il ricordo della figura progressista di Giancarlo Bozzetto, pezzo portante della storia della Città di Fiumicino e della politica locale.

I partecipanti all’evento in Darsena, per volontà della famiglia, hanno portato con sé una rosa rossa, simbolo di passione, metafora del profondo attaccamento di Bozzetto per la sua Città e per il suo ruolo di amministratore pubblico, che hanno poi gettato nelle acque della Darsena. Proprio la Darsena è sempre stato un luogo caro all’ex Sindaco, particolarmente legato alla sua vita quotidiana e familiare. Per tutti Giancarlo Bozzetto è sempre stato un Sindaco che non si potrà mai dimenticare.