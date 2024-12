Una domenica di dolore per Fiumicino

Centinaia, sui social, le attestazioni incredulità per l’accaduto

Una domenica di dolore per Fiumicino. Il sindaco, Mario Baccini, esprime “sgomento e cordoglio” per la tragedia in mare che ha colpito la comunità cittadina e della pesca, con la morte di due pescatori Massimo e Claudio di Biase, padre e figlio, a seguito dell’affondamento di una vongolara a largo di Focene.

“Esprimo la mia vicinanza alla famiglia dei due pescatori, che sono di Fiumicino. Una tragedia che ci colpisce da vicino e che ci lascia sgomenti ed addolorati – afferma Baccini che si è recato ieri presso la sede della Capitaneria di porto di Roma, per seguire il coordinamento delle operazioni di ricerca dei due dispersi– Abbiamo subito anche attivato la protezione civile in coordinamento con la guardia costiera ed attiveremo il servizio delle Politiche Sociali come supporto alla famiglia”.

Centinaia, sui social, le attestazioni incredulità per l’accaduto e di dolore e vicinanza ai familiari delle due vittime, grandi lavoratori del mare, usciti per una battuta di pesca pre natalizia.

Anche il capogruppo del PD, Ezio Di Genesio Pagliuca, ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia dei due pescatori in un post sui social “La nostra comunità, fatta di gente di mare, di terra e d’aria, oggi affronta un lutto devastante, alla vigilia del Natale. Per ore abbiamo sperato, con il cuore in gola, che i soccorsi potessero ritrovare in vita i due membri dell’equipaggio. Ma il destino ci ha spezzato il fiato: Claudio e Massimo Di Biase ci hanno lasciato. Se ne sono andati facendo ciò che amavano, il loro lavoro. Quel lavoro che li chiamava a svegliarsi nel cuore della notte, ad affrontare il mare anche nelle peggiori intemperie. Eppure, lo hanno sempre fatto con dedizione e passione, portando onore al nostro territorio. Conoscevo Claudio e Massimo personalmente. Nella loro casa sono stato accolto con affetto tante volte durante la mia infanzia, e di tutti quei momenti ho dei bellissimi ricordi. Solo pochi giorni fa ci siamo ritrovati, scambiandoci parole che oggi suonano ancora più preziose. Questa tragedia lascia una ferita profonda in tutto il cuore di Fiumicino. Un abbraccio grande a Lara e Veronica.”