Un viadotto strallato su viale dell’Aeroporto all’incrocio con via Trincea delle Frasche

È il progetto presentato dall’Anas al sindaco di Fiumicino che sarà realizzato entro il 2027

di Umberto Serenelli

Nell’aula consiliare di Fiumicino l’Anas ha presentato il progetto di un viadotto strallato che verrà realizzato all’incrocio tra viale dell’Aeroporto e via Trincea delle Frasche ad Isola Sacra. L’avvio della costruzione dell’opera è previsto per la fine del prossimo anno mentre il suo completamento è stato annunciato per la fine del 2027.

È inutile affermare che il viadotto scongiurerà le interminabili file di auto dirette al Leonardo da Vinci da una parte e dall’altra in direzione Ostia, con il chiaro obiettivo di velocizzare e fornire maggiore sicurezza alla viabilità in un quadrante dove sono elevati i flussi di automobili provenienti soprattutto dal X Municipio.

All’ing. Marco Petrangeli il compito di illustrare il progetto di quello che dovrebbe diventare una vera “icona” per un territorio. Due le bozze di viadotto portare all’attenzione del sindaco di Fiumicino e ai consiglieri comunali, particolarmente interessati a un’opera ritenuta strategica per la viabilità.

La “mission” è eliminare l’intersezione lungo l’arteria che taglia in due il vasto territorio di Isola Sacra, dove sono installati 6 impianti semaforici e svincoli necessari a smistare il traffico per immettersi in via della Scafa, via Monte Cengio e via Trincea delle Frasche. Un vero ginepraio che finisce per rallentare l’alta densità di traffico da e per Ostia che provoca code interminabili e tanto inquinamento atmosferico.

La prima soluzione di viadotto proposta dall’Anas fa leva su un semplice impalcato in cemento armato, alto circa 6 metri e lungo 120, che presenta però un maggior numero di “pile”, come base di appoggio, e ciò potrebbe costituire un ostacolo alla viabilità visto che sotto alla sopraelevata dovrà essere realizzata una rotatoria per il traffico locale.

Un viadotto strallato invece richiederà una sola campata e altre due ai lati di ridotte dimensioni. Al centro le due “antenne”, poste all’estremità delle due careggiate e alte circa 20 metri, da cui partiranno gli stralli per sostenere l’impalcato. L’opera assume una valenza di grosso spessore architettonico oltre a essere più snella e avere un’uscita in direzione del porto turistico-crocieristico che verrà costruito all’ombra del vecchio faro. Stimata la spesa di circa 5 milioni di euro per realizzare lo strallato.

Marco Moladori, responsabile della struttura territoriale Anas Lazio, ha garantito che la spesa è stata già valutata dall’Azienda delle strade e precisato che entro la fine del 2025, dopo aver terminato la fase progettuale e istruttoria, potrebbero iniziare i lavori di costruzione che dovrebbero durate 18 mesi. Quindi entro il 2027 sarà possibile dare continuità all’alta densità di traffico su viale dell’Aeroporto che avrà così a disposizione una sorta di corsia preferenziale con la conseguente eliminazione di un incrocio i cui semafori rallentano le auto. Il primo cittadino ha seguito con attenzione l’illustrazione dei progetti e alla fine si è complimentato con l’Anas.

“Ringrazio l’ing. Moladori e i suoi collaboratori per la sensibile disponibilità nel trovare soluzioni concrete alle criticità di viale dell’Aeroporto”, dichiara Baccini