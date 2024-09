Ultimato il restyling di aratro, elica ed ancora nella sede comunale di Fiumicino

I tre simboli sono stati rigenerati a titolo gratuito dalla ditta Novopark

di Umberto Serenelli

Rigenerati i simboli del comune di Fiumicino. Stiamo parlando del vecchio strumento agricolo che è l’aratro, dell’ancora che raffigura l’attività della nautica e dell’elica di un aereo associata ovviamente al volo e quindi all’aeroporto Leonardo da Vinci.

Un ruolo decisivo è stato recitato dall’amministrazione comunale che, attraverso la sensibilità dell’assessore ai Lavori pubblici, Giovanna Onorati, è stato possibile dare nuova vita a quei simboli che per i fiumicinesi doc sono delle “sculture” o comunque delle opere legate alla storia dell’amato territorio.

“Il lavoro è stato eseguito dalla Novopark, unica azienda in Italia a possedere il macchinario Laserclean da 3000 watt (nella foto) che ha tirato a lucido le tre sculture in ferro, esposte nella sede comunale – afferma l’assessore Onorati – Ringraziamo la società che si è offerta di fare il lavoro. È un piacere doppio per un amministratore riuscire a trovare una soluzione senza costi per la collettività e così utile e significativa per il territorio“.

Al plauso si unisce anche Fiumicino Online che aveva per primo pubblicato la notizia dell’abbandono dei tre simboli. La cosa bella di questa vicenda è che il problema manifestato da alcuni residenti, molto attenti a quanto accade nel vasto territorio del Comune costiero, è stato immediatamente recepito da chi fa politica, in modo serio, che è intervenuta e dato una risposta al problema.