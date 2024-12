Tutti gli appuntamenti di Natale fino al weekend: concerti, mercatini, solidarietà, iniziative per bambini con Babbo Natale

Tutte le località coinvolte.

di Dario Nottola

Entrano nel vivo, da oggi e per tutto il weekend, meteo permettendo, i tanti appuntamenti natalizi sul territorio di Fiumicino promossi da Pro Loco, associazioni, parrocchie, ecc., diversi dei quali patrocinati dal Comune. Ieri sera accese anche le luminarie su via Giorgio Giorgis ad Isola Sacra mentre, questa sera, saranno accese le luminarie nelle località di Torrimpietra, Granaretto e Palidoro; sabato 14, alle 16, ci sarà il “Christmas Concert” durante il quale si esibiranno i bambini di Palidoro nella Chiesa S. Antonio Abate.

Il 15 dicembre la “Festa di Natale“, alle 15, nella sede della Pro Loco, in via Marcolini, a Torrimpietra, con Babbo Natale ed i suoi aiutanti: laboratori e creazione di lavoretti natalizi, giochi, preparazione e consegna della letterina a Babbo Natale, balli e la merenda.

La Pro Loco di Fiumicino propone domenica 15 “Aspettando il Natale“, il mercatino natalizio su via Torre Clementina, lungo il porto canale, mentre, dalle 15 alle 17, in piazza Grassi ci sarà animazione per i bambini. Mercoledì 18, alle 19, nella parrocchia Santa Maria Porto della Salute, in via Torre Clementina, il Concerto di Natale della Banda musicale della Pro Loco.

Ancora domenica, il Coro della parrocchia Stella Maris di Fiumicino propone in chiesa un Concerto di Musica Sacra alle 18.30.

Sabato e domenica, alle 16.30, presso la Stazione Marittima in piazzale Molinari, a Fiumicino, l’Acis onlus organizza la “Tombolata di Solidarietà“. Sabato, dalle 20, presso Hotel Sacra, il Rotary Club Fiumicino Portus Augusti, proporrà la serata dal tema “Magia degli Auguri di Natale“.

Attraverso i Giochi di Natale ci sarà una Raccolta Fondi per i Progetti del Club a favore del territorio. La Serata sarà allietata dalla presenza di Paola Lorenzoni e Nicola Buffa con i Mediterranean Jazz Quartet.

Sabato l’assessorato all’Ambiente presenta “Buon Natale Fiumicino: ci AmbienTiAmo“: alle 10, in Aula consiliare, la lettura del decalogo di rispetto per l’ambiente e la presentazione del Cedro del Libano che, alle 11, a Villa Guglielmi, verrà piantato per il Santo Natale e la Pace nel Mondo.

Sempre il 14, alle 16, in via Redipuglia, Agro Isola Sacra presenta il Presepe Isolano fedelmente ambientato nell’Isola Sacra degli anni ’50. Ancora Agro Isola Sacra propone domenica, alle 16, nella parrocchia S.Maria Madre della Divina Provvidenza, il “Concerto di musica tradizionale” con zampogne del Trio Ventruea “Cutanno verso la luce” – Rassegna internazionale Echi nel vento 2024.

Domenica 15, “Fiumara nel Cuore“, aspetta i bambini nel giardino della Chiesetta di via Costalunga 94, alla Fiumara: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 ci sarà la “festa di Natale” con Babbo Natale. I volontari dell’Associazione offriranno dolci e bevande.

Il 15 dicembre, in via della Basilica di Sant’Ippolito, 30, ad Isola Sacra, dalle 16, ci sarà il “Christmas Market”, che vedrà un mercatino e laboratori per bambini, ed alle 10 il concerto “Non Soul’O Gospel“. I fondi saranno devoluti a “Compassion“, “I Semi del futuro” e “We Love Simone“.

La Maccarese spa, domenica, alle 17, al Castello San Giorgio, ha in agenda il Concerto di Natale con l’ “Italian Jazz Quintet” a cura del Centro Studi Musicali Torre in Pietra in collaborazione con la Pro Loco Fregene-Maccarese. Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.

Per “Tra la Pineta e il mare..la Magia del Natale“, la Pro Loco Fregene-Maccarese domenica 14, alle 10.30, presso l’Infopoint in via della Pineta 110, ha in agenda “La Candela di Natale” : un laboratorio artigianale per la creazione di una candela natalizia con fogli di cera naturale.

Il 14, a Fregene, la Piazzetta dell’Ottagono in collaborazione con “Vivere Fiumicino Fregene” mette in scena la “Festa di Natale – Addobbiamo insieme l’Albero”: dalle 15 alle 19, sulla

piazzetta in viale Viareggio angolo via Marotta, Babbo Natale sarà pronto a ricevere le letterine dei bambini”.

Sabato, alle 16, a Tragliata, presso la sala del Borgo di Del Gallo, il coro Gospel di Natale.

Domenica a Tragliatella “La Casa di Babbo Natale” in P.zza del Borgo, alle 15.

La Pro Loco scende in campo per “Natale a Passoscuro“: domenica 15 dicembre, dalle 9, in piazza Villacidro, si partirà con un giro in bici per poi tornare in compagnia di simpatici elfi ed al rombo dei motori nell’attesa, alle 15, di Babbo Natale; Alle 10 apertura del mercatino natalizio e alle 11 saranno accessibili anche gli stand gastronomici. Ci saranno l’ “Hip Hop Christmas” con la Polisportiva Passoscuro e le MotoRenne con RMBikers forChildren, Animazione per i più piccoli con gli elfi, e balli. Il programma si concluderà alle 17 con la tradizionale tombolata.

Domenica 15 “Rm Bikes for Children” organizza “Babbo Natale in moto” per Casa Ronald a Palidoro. Raduno alle 10.30 in via San Carlo a Palidoro 7. Alle 11 consegna regali ed intrattenimento per i bambini ospiti a Casa Ronald. Alle 12 Motogiri per i bambini di Passoscuro.

Sabato 14 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17, il “Mercatino di Natale” solidale nel nido d’infanzia e scuola dell’infanzia “Patatrac”, in via delle Fissurelle, 33 a Focene: in programma Truccabimbi, laboratori creativi, crea e spedisci la letterina a Babbo Natale, vendita lavoretti e pesca di Natale.

A Focene, con “Quasi Natale“, domenica 15 dicembre, in via dei Dentali, dalle 10 alle 16, davanti alla polisportiva, il Nuovo Comitato Cittadino proporrà stand artigianali, oltre ai lavori degli alunni della primaria I.C.C. Colombo di Focene, stand con i “Calendari di Focene” mentre dalle 11 alle 13 ci sarà Babbo Natale e, fino alle 16, un laboratorio per i lavoretti natalizi per i più piccoli.

Sabato 14, dalle 15, l’associazione Focene Insieme propone la “Tombola di Natale” all’Arcobaleno Beach.

Il 14 dicembre, al The Wow Side a Parco Leonardo, dalle 17.30 alle 19, in agenda il Concerto “Sotto l’Albero” – Arte d’Opera e canzoni di Natale.

Al Parco Da Vinci dal 13 al 15 mercatino natalizio artigianale mentre domenica 15 spettacoli gratuiti e itineranti con il passaggio de Les Montgolfières, due mongolfiere su trampoli con splendidi costumi e tanti colori che gireranno negli ampi viali del parco accompagnate da un carretto musicale, da divertirsi con l’esibizione di artisti di strada, abili giocolieri. Si potrà incappare inoltre in Olaf e Frozen; Ginger biscotto, Rudy la renna, Albero Silvestro. Perfino in un pianista che suonerà “camminando” tra la gente.