Tutela e salvaguardia del patrimonio arboreo di Fregene

Oggi l’incontro tra il Comune di Fiumicino e l’Associazione Autonomia da Fiumicino

Si è tenuto oggi l’incontro tra il Presidente del Consiglio comunale di Fiumicino, Roberto Severini, l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa, il Comandante di Polizia Locale, Daniela Carola e i dirigenti del Comune, con i rappresentanti dell’Associazione Autonomia da Fiumicino, rappresentata dal presidente, Piero Strocchi.

L’incontro ha avuto, come tema centrale, la tutela e la salvaguardia del patrimonio arboreo di Fregene, un’area di particolare valore ambientale e paesaggistico.

“Abbiamo avviato diverse iniziative per la salvaguardia ambientale e siamo felici di poter collaborare con l’Associazione che si è resa disponibile a supportare e rafforzare il lavoro dell’amministrazione – ha dichiarato Roberto Severini – Una sinergia fondamentale per affrontare con maggiore incisività le criticità locali e un esempio virtuoso di cooperazione tra enti pubblici e associazioni territoriali. E’ importante – sottolinea – unire le forze per risolvere le problematiche dei cittadini e realizzare interventi più efficaci e a lungo termine, al fine di preservare l’ambiente e garantire un futuro“.

“L’Associazione si è detta pronta a collaborare in modo proattivo e operativo – rimarca Stefano Costa – contribuendo a iniziative di monitoraggio, sensibilizzazione e conservazione del verde pubblico”.