Tutela e rispetto per l’ambiente: dalla Maccarese S.p.A. nuovi pini per Viale Castel San Giorgio

Graux: “Un gesto che non deve passare inosservato”

“L’azienda agricola Maccarese S.p.A. ha recentemente sostituito i pini malati abbattuti lungo Viale Castel San Giorgio, dimostrando un forte impegno per la tutela del verde pubblico. Un gesto che non deve passare inosservato, in quanto migliora il paesaggio, ma testimonia un profondo rispetto per l’ambiente” lo dichiara Massimiliano Graux, membro esecutivo della Federazione provinciale di Roma di Fratelli d’Italia.

“Con questa iniziativa lodevole – aggiunge – la Maccarese S.p.A. ha provveduto alla piantumazione una decina di giovani pini, andando a sostituire gli alberi malati precedentemente rimossi. Questo gesto, interamente a carico dell’azienda, è un segnale tangibile del suo impegno per la sostenibilità e per la valorizzazione del territorio. Un esempio da seguire per tutta la comunità, in primis a Fregene dove abbiamo visto parecchi tagli di pini presumibilmente malati ma mai sostituiti da altri giovani”.

“La sostituzione dei pini malati con nuovi esemplari è un investimento per il futuro, che contribuirà a migliorare la qualità dell’aria e a creare un habitat più ospitale per la fauna locale e non trasformare la peculiarità ambientale di un territorio. Un grazie per il bell’esempio, giusto e nello stesso tempo una lezione di efficenza” conclude Massimiliano Graux, membro esecutivo della Federazione provinciale di Roma di Fratelli d’Italia