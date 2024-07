Tutela della Biodiversità di Fiumicino, Prete (FdI): “La firma del Protocollo d’intesa è l’inizio di un percorso importante”

“Quando si uniscono le forze per il bene del territorio si possono raggiungere obiettivi importanti”

“Il Protocollo d’intesa per la tutela della biodiversità è un passo importante per il nostro territorio. E’ una soddisfazione vederlo siglato ufficialmente tra il Comune di Fiumicino e la Federazione della Caccia (F.I.D.C.). Risultati come questo sono frutto di un lavoro sinergico fra tutti gli attori coinvolti. Un momento importante, che segna un punto di partenza e che vedrà compiute attività essenziali per la protezione dell’ambiente e della fauna locale” lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia, Agostino Prete.

“Il protocollo è frutto di un lavoro congiunto e pionieristico nel Lazio – prosegue Prete – che ha visto il coinvolgimento dei tanti attori interessati alla problematica, un lavoro di condivisione delle competenze che rappresenta l’inizio di un percorso importante propedeutico all’individuazione di soluzioni strutturali che saranno centrali nella gestione della problematica della fauna selvatica. Il percorso intrapreso punta, in futuro, anche alla formazione di nuove figure specializzate per aumentare sempre più l’esercito di competenze da mettere a disposizione”.

“Ringraziamo per la disponibilità – aggiunge – il sig. Vittori delegato regionale Federcaccia e i circoli di Fiumicino ‘uniti e Vincenti’, e per il supporto esterno, il circolo ATC Fiumicino. Abbiamo l’obiettivo di creare un task force tra ATC e gli Enti Regionali preposti che punti alla gestione coordinata della problematica per identificare soluzioni puntuali e utili alla risoluzione delle diverse contingenze. In quest’ottica è apprezzabile la collaborazione tra Coldiretti rappresentata dal direttore Casu e dal suo responsabile di Fiumicino, per la collaborazione intrapresa con Federcaccia sulla tematica”.

“Come Partito abbiamo contribuito con dedizione alla gestione della causa grazie alla fruttuosa collaborazione dell’assessore Stefano Costa e del membro del direttivo provinciale di FdI e incaricato del sindaco Massimiliano Graux, con il quale abbiamo coordinato incontri e iniziative utili al raggiungimento di questo primo obbiettivo. Un gioco di squadra che ha visto impegnato il Comune e gli Enti preposti a dimostrazione che quando si uniscono le forze per il bene del territorio si possono raggiungere obiettivi importanti” conclude Agostino Prete