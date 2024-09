Trotta Bus è in ritardo con il pagamento dello stipendio agli autisti di Fiumicino

Il trasporto pubblico locale è ora rischio disservizi e l’Usb scrive all’assessorato ai Trasporti

di Umberto Serenelli

Ancora senza stipendio gli autisti del trasporto pubblico locale di Fiumicino. La ditta Trotta Bus Service ritarda infatti il pagamento degli stipendi e si corre il rischio che i circa 45 conducenti di linea possano incrociare a sorpresa le braccia con i conseguenti disagi sulle 18 linee esercite nel Comune costiero.

Preoccupato per l’ennesimo ritardo, il sindacato Usb ha sollecitato il “versamento immediato del mensile di agosto” che avrebbe dovuto essere erogato entro il 20 di settembre in base a un accordo sottoscritto dalla società che eroga il trasporto a Fiumicino.

Non è la prima volta che la Trotta ignora le esigenze del personale procedendo con ritardo agli accrediti sui conti dei dipendenti con ritardo. Addirittura negli anni passati l’amministrazione comunale era stata costretta a subentrare nella retribuzione, esasperata dal comportamento della ditta vincitrice dell’appalto, per scongiurare che il servizio sprofondasse nel caos.

Questo in base all’art. 30 del Codice degli appalti che consente alle amministrazioni di mettere in atto interventi sostitutivi quando l’azienda è inadempiente. “Molti autisti sono residenti nelle località a nord del comune – precisa il sindacalista dell’Usb, Saverio Schergna – e per raggiungere il deposito di via Portuense, la mattina presto, sono in grado di farlo solo con il mezzo privato. Temiamo che non avendo le risorse economiche per fare carburante, dal momento in cui il mensile non è ancora stato erogato, si corra il rischio che i mezzi pubblici restino in deposito a causa del personale impossibilitato a raggiungere la rimessa. Questo potrebbe comportare qualche disservizio ecco perché in modo responsabile abbiamo informato l’assessorato ai Trasporti di Fiumicino”.

Parte del personale di guida deve pagare l’affitto o il mutuo della casa in cui vive con la propria famiglia. “C’è chi invece deve onorare gli impegni derivati da acquisti a rate”, precisa un’autista al capolinea di piazza Traiano Imperatore dove il clima si sta facendo incandescente. Alcuni lamentano che per tutta l’estate diverse vetture hanno avuto l’aria condizionata guasta. Altri invece puntano il dito sugli interventi al posto guida che dovrebbe essere blindato per scongiurare contatti con i passeggeri. Di recente infatti sulla linea 1 un autista è stato aggredito durante la marcia del mezzo pubblico.