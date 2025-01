Trenitalia: fino al 30 aprile modifiche alla circolazione ferroviaria tra Roma e Civitavecchia.

Trenitalia invita tutti i clienti a consultare “con frequenza e soprattutto in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia.

di Dario Nottola

Fino al 30 aprile la circolazione ferroviaria subirà modifiche tra Roma e Civitavecchia a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale della sede ferroviaria tra Pisa e Civitavecchia ad opera di RFI (Gruppo FS).

I lavori comporteranno modifiche alla circolazione ferroviaria per i treni della linea FL5 Roma – Civitavecchia. Per garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Trenitalia (Gruppo FS) ha previsto una riprogrammazione dell’offerta:

Frecciargento da Roma per Genova, via Firenze, e Frecciabianca da Roma per Genova/Milano/Torino, via Grosseto, subiscono modifiche di orario, anche con anticipi, con allungamento dei tempi di percorrenza fino al 30 marzo;

Frecciargento da Genova per Roma, via Firenze, e Frecciabianca da Genova/Milano/Torino per Roma, via Grosseto, subiscono modifiche di orario anche con anticipi, con allungamento dei tempi di percorrenza fino al 30 aprile;

Intercity delle relazioni Napoli – Sestri Levante, Roma – Ventimiglia, Milano – La Spezia/Livorno/ Grosseto, Milano – Reggio di Calabria, Torino – Salerno subiscono modifiche di orario in partenza, anche con anticipi, e in arrivo con allungamento dei tempi di percorrenza

Intercity Notte delle relazioni Torino – Salerno/Reggio Calabria subiscono modifiche di orario in partenza, anche con anticipi, e in arrivo con allungamento dei tempi di percorrenza

Treni del Regionale delle relazioni Roma-Civitavecchia subiscono modifiche di orario.

Trenitalia invita tutti i clienti a consultare “con frequenza e soprattutto in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS”.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e modifiche al servizio).