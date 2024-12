Tre maxi installazioni natalizie abbattute su via Torre Clementina a causa delle forti raffiche di vento

Una forte mareggiata, con onde di oltre due metri, sta sferzando la costa da Ostia sino a Fregene

di Dario Nottola

Il vento forte, che dalla scorsa notte è arrivato a spirare anche con raffiche fino a 90 kmh ha abbattuto, a Fiumicino, tre maxi installazioni natalizie luminose su via Torre Clementina, lungo il porto canale: si tratta di uno scoiattolo, di una carrozza e di una palla da addobbo di albero di Natale, che si sono adagiati su un fianco.

l’Amministrazione comunale, a quanto si è appreso, ha già provveduto ad avvisare la ditta delle luminarie che interverrà per la messa in sicurezza appena possibile. Intanto, siamo in presenza anche di una forte mareggiata, con onde di oltre due metri.

E’ la quarta, di un certo spessore, nella stagione autunnale che, nelle ultime settimane, sferza la costa da Ostia sino a Fregene, passando per Fiumicino e Focene, alle prese da tempo con l’emergenza erosione, tra le preoccupazioni rinnovate e mai sopite dei balneari.