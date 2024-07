Trasporto scolastico, Prete (FdI): “Bando in linea con le tempistiche”

“L’opposizione dovrebbe essere attenta prima di dichiarare la gravità di un’azione, creando polemiche inutili”

“In nessun modo lasciamo nell’incertezza le nostre famiglie. L’opposizione dovrebbe essere attenta, prima di dichiarare la gravità di un’azione ed evitare di rincorrere temi a tutti i costi pur di fare notizia, creando polemiche inutili” è la replica del capogruppo di Fratelli d’Italia Agostino Prete, al capogruppo della Lista civica Ezio Sindaco, Angelo Petrillo in merito al trasporto scolastico.

“In nessun modo lasciamo nelle difficoltà le famiglie, anzi – sottolinea – fin dal nostro insediamento ci siamo attivati per migliorare un servizio che reputiamo centrale per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Infatti, abbiamo incrementato di ben 350 posti il servizio del trasporto scolastico. Inoltre, per sottolineare l’attenzione avuta verso gli studenti del nostro territorio, abbiamo potenziato le linee speciali che collegano i licei di Ostia con la nostra città e revisionato il quadro generale alcune tratte del TPL per ad agevolare gli studenti nei loro spostamenti, il tutto senza costi aggiuntivi”.

“Il bando è dunque in linea con le tempistiche, anche considerando i bandi delle precedenti amministrazioni. Dunque – conclude Agostino Prete – non si comprende il senso della polemica sollevata, ma soprattutto credo che i numeri e le azioni messe in campo siano la risposta vera alle esigenze delle famiglie”.