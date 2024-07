Trasporto scolastico, Petrillo: “Grave ritardo nella diffusione del bando”

“Le famiglie del nostro comune nell’incertezza e nella difficoltà di organizzare al meglio l’inizio dell’anno scolastico”

“Ancora una volta, l’amministrazione comunale dimostra la propria incapacità nella gestione dei servizi essenziali per i cittadini. È di ieri la notizia della pubblicazione, con estremo ritardo, del bando per il trasporto scolastico, che vedrà la luce solo a settembre. Una situazione assurda e inaccettabile, che evidenzia la totale inadeguatezza nei tempi e nei modi dell’operato dell’assessore al Trasporto Pubblico Locale, Angelo Caroccia” lo dichiara Angelo Petrillo, capogruppo Lista civica Ezio sindaco.

“Un ritardo che – ribadisce – comporta soprattutto gravi conseguenze per la pianificazione del servizio, lasciando le famiglie del nostro comune nell’incertezza e nella difficoltà di organizzare al meglio l’inizio dell’anno scolastico”.

“Non è accettabile che un servizio fondamentale come il trasporto scolastico venga gestito con tanta superficialità e disorganizzazione. L’amministrazione comunale e l’assessore Caroccia rispondano di questa inefficienza e prendano immediati provvedimenti per garantire che situazioni del genere non si ripetano in futuro. Le famiglie del nostro comune meritano serietà, competenza e rispetto” conclude Angelo Petrillo, capogruppo Lista civica Ezio sindaco