Trasporto scolastico, dal 4 al 16 ottobre la riapertura delle iscrizioni al servizio

Caroccia: “Chi non è riuscito a iscriversi nella prima fase avrà una nuova opportunità“

Da venerdì 4 ottobre, fino a mercoledì 16 ottobre, saranno riaperte le iscrizioni per accedere al servizio di trasporto scolastico.

“Abbiamo deciso di riaprire le iscrizioni, tenendo conto delle difficoltà quotidiane che le famiglie si trovano ad affrontare. In questo modo, chi non è riuscito a iscriversi nella prima fase avrà una nuova opportunità, compatibilmente con il numero di posti disponibili per ciascuna tratta” dichiara Angelo Caroccia, Assessore al Trasporto Pubblico Locale.

“Le nuove iscrizioni – spiega – riguarderanno le linee ed i posti resi noti nell’Avviso pubblicato sul sito del Comune di Fiumicino. La valutazione delle richieste avverrà in base all’ordine cronologico di ricezione”.

“Invitiamo tutti gli interessati a consultare l’Avviso Pubblico per ulteriori dettagli” conclude Caroccia