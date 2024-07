Trasporto Pubblico Locale, inaugurato il nuovo golfo di fermata di fronte al capolinea bus in via Foce Micina

Caroccia: “Questo è un ulteriore passo in avanti per unire il nostro territorio con quello di Roma”

Questa mattina, alla presenza dell’Assessore al Trasporto Pubblico Locale, Angelo Caroccia, è stato inaugurato il nuovo golfo di fermata di fronte al capolinea bus in via Foce Micina. La fermata verrà utilizzata anche da società private in collegamento con Roma-Termini.

“L’opera è frutto di un lavoro congiunto portato avanti dai nostri uffici. Colgo l’occasione per ringraziare l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati, per il suo tempestivo intervento nel dare mandato di esecuzione all’opera. Il golfo, oltre a mettere in sicurezza la fermata dei bus, che in questo modo non andranno più a occupare la carreggiata, fungerà anche da capolinea per Cotral” dichiara Angelo Caroccia.

“Questo è un ulteriore passo in avanti per unire il nostro territorio con quello di Roma – rimarca l’Assessore – rendendo più facile ai nostri cittadini e ai numerosi turisti che affollano le nostre località soprattutto durante il periodo estivo, il collegamento tra le varie zone”.

“L’opera si va ad aggiungere a quelle già messe in atto nei mesi scorsi dall’Assessorato ai trasporti. Nell’ultimo anno sono state potenziate numerose linee, molte delle quali sono andate a coprire stazioni ferroviarie e punti di snodo, e nei mesi scolastici i diversi istituti distribuiti su tutto il Comune” conclude l’Assessore al Trasporto Pubblico Locale