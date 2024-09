Trasporto pubblico, il 12 settembre prevista la partenza della nuova linea 5 bis

Caroccia: “Il potenziamento nasce per venire incontro alle esigenze degli alunni del nostro territorio diretti ad Ostia”

“È prevista per domani, giovedì 12 settembre, la partenza della nuova linea 5 bis che fungerà da supporto alla linea 5 di collegamento con gli istituti scolastici di Ostia” lo annuncia l’Assessore all’Edilizia, Trasporto Pubblico Locale e Ater Angelo Caroccia.

“Il potenziamento – spiega – nasce per venire incontro alle esigenze degli alunni del nostro territorio iscritti presso gli istituti di Ostia“.

PERCORSO LINEA 5 BIS Il percorso della nuova linea sarà il seguente: partenza dalla stazione di Fiumicino Parco Leonardo, Via Coni Zugna, via di Villa Guglielmi, viale Traiano, via Giorgio Giorgis, Via del Faro, via Bezzi (istituto Paolo Baffi), via Trincea delle Frasche, Via dei Romagnoli e si dirigerà poi verso i licei di Ostia.

“Per la prima volta – aggiunge l’Assessore – l’istituto Paolo Baffi vedrà un collegamento diretto con Parco Leonardo e la linea andrà inoltre a coprire via Coni Zugna, una delle arterie più popolate del nostro Comune”.

FASCE ORARIE LINE 5 BIS Per quanto riguarda le fasce orarie sono state individuate le seguenti: 7:00, 8:40, 12:00 e 13:40 che potrebbero essere soggette a variazioni una volta che gli istituti avranno comunicato gli orari di entrata ed uscita definitivi.

“L’ottimizzazione del servizio si va ad aggiungere alle migliorie apportate alla Linea 2, con partenza da Parco Leonardo e arrivo alla stazione di Maccarese, e alla linea 14 e 15 per la località di Aranova. Il nostro è un territorio in continua crescita e le esigenze legate al trasporto pubblico locale crescono di anno in anno. Grazie al lavoro congiunto tra la ditta Trotta, i nostri uffici e la collaborazione e disponibilità del Presidente della Commissione Edilizia Giuseppe Picciano, e alla sua vicinanza con i cittadini, stiamo accogliendo più richieste possibili al fine di garantire un servizio efficiente, capillare e funzionale” conclude l’Assessore Angelo Caroccia