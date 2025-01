Trasporto Pubblico, convocata riunione urgente con la ditta Trotta S.p.a.

Caroccia: “Avviate tutte le procedure necessarie per la tutela dei dipendenti”

“Dopo un solo giorno di ritardo nel pagamento degli stipendi ai dipendenti della ditta Trotta, abbiamo avviato tutte le procedure necessarie per la loro tutela e abbiamo intimato il pagamento al fine di risolvere il problema. Purtroppo il contratto d’appalto ci vincola ad una procedura che non ci consente un intervento più rapido” ha dichiarato l’Assessore al TPL Angelo Caroccia.

“Sto leggendo, in questi giorni – aggiunge – critiche da parte dell’opposizione che dovrebbe essere a conoscenza, essendo stati proprio loro a scrivere l’appalto, che le tutele per i dipendenti sono scarne. Siamo ottimisti nel pagamento degli stipendi entro fine mese, con un ritardo inaccettabile di 10 giorni”.

“Ringrazio i dipendenti che, nonostante tutto, hanno mantenuto un comportamento professionale e responsabile, non arrecando disagi ai cittadini. A breve avremo un incontro con la ditta Trotta Bus per evitare che in futuro situazioni del genere possano ripresentarsi e discutere con l’azienda di alcuni disservizi sulle linee TPL nell’intero territorio. Metteremo a punto una programmazione attenta per i prossimi mesi e per l’estate, periodo in cui saranno attivati, sulla fascia costiera, nuovi parcheggi di scambio. È inoltre mia intenzione – conclude Angelo Caroccia – predisporre una tavolo di confronto con i sindacati per trovare una linea comune a tutela dei lavoratori”.