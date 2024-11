Tragliatella: tanta solidarietà, con la Confraternita Misericordia, per la famiglia colpita dal crollo della propria casa

“Siamo grati ed orgogliosi di quanti cittadini abbiano risposto prontamente al nostro appello”

di Dario Nottola

Una catena di solidarietà, tramite raccolta di beni di prima necessità, tra cui abiti invernali, è stata lanciata dalla Confraternita Misericordia che svolge il servizio di protezione civile, sul territorio di Fiumicino per sostenere la famiglia di Tragliatella colpita sabato scorso dal crollo della propria casa.

“Siamo grati ed orgogliosi di quanti cittadini della nostra città abbiano risposto prontamente al nostro appello, ma anche da Ostia, Roma, Ladispoli, Cerveteri. Questo è il senso di comunità. La forza e l’amore verso il prossimo sono l’abbraccio virtuale a una famiglia del territorio”, riferiscono dalla Misericordia. Si sono mobilitati anche rappresentanti istituzionali Comunali.

PUNTI RACCOLTA:

– Fregene, presso la Palestra Kristal Fitness;

– Aranova, raccolta con l’aiuto della proprietà del centro commerciale Aranova Edil group e l’Associazione Crescere insieme, Via Michele Rosi 203 al Centro commerciale La Tartaruga Locale dietro il panificio monini Orario 10.30/14 e 15/17

– Isola Sacra, presso il Centro Agro Isola Sacra, tutti i giorni dalle 15 alle ore 17. 30 a Via Redipuglia 45

– Misericordia Città di Fiumicino, via Delle Arti 102 angolo via Stoccolma quartiere Pleiadi dalle 9 alle 20.

“Siete tanti e come sempre ci commuove il cuore della nostra città e non. Noi come sempre possiamo solo dire grazie”, conclude la Confraternita.