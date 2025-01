Tragedia di Focene, oggi l’ultimo saluto ai pescatori Massimo e Claudio Di Biase

Una folla gremita e profondamente commossa ha partecipato ai funerali officiati da Padre Leonardo Ciarlo

di Fernanda De Nitto

Fiumicino ha salutato e reso omaggio ai suoi pescatori, Massimo e Claudio Di Biase, che lo scorso 22 dicembre non hanno più fatto ritorno dal mare che tanto amavano.

Una folla gremita e profondamente commossa ha partecipato ai funerali, officiati da Padre Leonardo Ciarlo, tenutisi presso la Parrocchia Santa Maria Porto della Salute alla presenza del Sindaco Mario Baccini, del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura Patrizio Giacomo La Pietra, del Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, del Direttore Marittimo del Lazio Michele Castaldo, del Comandante della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino, Silvestro Girgenti, dell’Assessore alla Pesca Stefano Costa, l’Assessore Regionale alla Pesca Giancarlo Righini, la Consigliera Regionale Michela Califano e Assessori e Consiglieri Comunali e dei tantissimi familiari ed amici che hanno voluto, per l’ultima volta, salutare i due pescatori, amati e conosciuti sia a Fiumicino che ad Ostia per la loro attività ittica.

Le condizioni meteorologiche avverse, dello scorso 22 dicembre, hanno purtroppo causato l’avaria e il rovesciamento della loro vongolara “Sette fratelli” e il decesso di Massimo Di Biase, esperto pescatore di sessantadue anni e di suo figlio Claudio, giovane ventinovenne che aveva scelto di seguire la professione di famiglia affidando al mare la sua vita e il suo destino.

La comunità di Fiumicino si è stretta nel dolore della numerosa famiglia Di Biase assiepando la chiesa di Torre Clementina, occupando anche la strada e le vie limitrofe, che durante i funerali, grazie alla collaborazione della Polizia Locale di Fiumicino, sono state chiuse al transito veicolare.

Al termine della celebrazione, dopo il commiato da parte di tutti i presenti, un lungo e scrosciante applauso ha salutato i feretri di Massimo e Claudio con un ultimo grande abbraccio al mare. Proprio i pescatori di Fiumicino, che nella giornata odierna anche sospeso le loro attività, hanno voluto onorare Massimo e Claudio, con una vongolara, scortata da una imbarcazione della Capitaneria di Porto, sono usciti in mare dove hanno deposto, in segno di omaggio, le corone e tutti i fiori che amici e parenti hanno dedicato alla famiglia Di Biase. Un estremo e simbolico messaggio di vicinanza ed affetto nei confronti dei due pescatori che lasceranno un ricordo indelebile in tutti coloro che li hanno conosciuti.

“Una tragedia che ha profondamente scosso la nostra comunità. A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale, esprimo vicinanza e cordoglio alle famiglie in questo momento di grande sofferenza – ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini – Massimo e Claudio erano uomini che incarnavano la passione per il mare e i valori di dedizione e sacrificio che sono parte integrante della nostra storia. Anche di fronte alla consapevolezza dei pericoli del mare, non hanno mai smesso di vivere il loro lavoro con amore e coraggio”.