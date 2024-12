Tragedia a Fiumicino, il Sindaco Baccini annuncia il lutto cittadino

La città oggi piange la morte dei due pescatori

Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha deciso di indire, per oggi, il Lutto Cittadino dopo la tragedia che ha visto la morte in mare, ieri, di due pescatori della città, Massimo e Claudio di Biase, a seguito dell’affondamento della loro vongolara a largo di Focene.

L’Ordinanza “per le tragiche circostanze che hanno colpito l’intera comunità cittadina”:

ORDINA per l’intera giornata del 23 dicembre 2024:

1. l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali e in tutti gli edifici pubblici;

2. ai titolari di attività commerciali e di pubblici esercizi, e agli organizzatori di eventi e iniziative di ogni genere di evitare di porre in essere, comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino.

INVITA

la cittadinanza tutta ad osservare un minuto di silenzio e raccoglimento alle ore 12.00;

DISPONE la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Fiumicino;