Traffico, Fiumicino sempre più congestionata

Di Genesio Pagliuca: “Servono soluzioni alternative”

“Il traffico a Fiumicino è diventato ormai insostenibile e la situazione dopo un anno continua a peggiorare” lo dichiara il capogruppo Pd, Ezio Di Genesio Pagliuca sula sua pagina facebook.

“È ora di pensare a soluzioni alternative – afferma il consigliere dell’opposizione – riprendendo le ipotesi già ipotizzate in passato: perché non valutare l’introduzione di una zona ZTL durante le ore di punta, per ridurre la congestione senza penalizzare i commercianti nei momenti cruciali della giornata? Oppure un nuovo attraversamento urbano, che darebbe alla città un nuovo volto migliorando sensibilmente la viabilità. Fiumicino merita soluzioni concrete e lungimiranti!” conclude Ezio Di Genesio Pagliuca