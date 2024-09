Torrimpietra, Don Osvaldo, dopo 35 anni di servizio, lascia la Parrocchia Sant’Antonio Abate

Baccini: “Un sincero ringraziamento per il lavoro instancabile e la dedizione che ha dimostrato in questi lunghi anni”

La comunità di Fiumicino si è unita in una grande festa, organizzata dalla Pro Loco di Torrimpietra, per salutare con affetto e gratitudine Don Osvaldo, che dopo 35 anni di servizio lascia la Parrocchia Sant’Antonio Abate per iniziare un nuovo percorso presso la Parrocchia di Selva Candida.

“Don Osvaldo non è stato soltanto un parroco, ma una figura di riferimento umano e spirituale per tutta la nostra comunità – ricorda con affetto il Sindaco Mario Baccini che per motivi personali, suo malgrado, non ha potuto essere presente alla cerimonia di saluto – Con il suo approccio paterno, ha saputo accogliere ed accompagnare generazioni di fedeli, dimostrando sempre grande vicinanza e sensibilità nei confronti di tutti”.

“La sua figura – rimarca il Primo Cittadino – ha lasciato un’impronta indelebile sugli abitanti di Torrimpietra, offrendo supporto, consolazione ed orientamento nei momenti più significativi della vita di chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo. A nome dell’Amministrazione Comunale, che rappresento, voglio esprimere un sincero ringraziamento per il lavoro instancabile e la dedizione che Don Osvaldo ha dimostrato in questi lunghi anni”.

“La festa organizzata dalla Pro Loco di Torrimpietra è il segno tangibile del legame che la comunità ha con il suo parroco, un legame che continuerà a vivere nei cuori di tutti noi. Gli auguro ogni bene per il futuro, certo che il suo spirito di servizio e la sua umanità continueranno ad essere di esempio ovunque andrà” conclude Mario Baccini