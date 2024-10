Torrimpietra, degrado e rifiuti abbandonati: Meloni (Lista Civica Ezio) “Appello per pulizia urgente”

Rifiuti speciali anche a poca distanza da scuole e abitazioni

Cumuli di rifiuti abbandonati, plastiche e materiali di ogni tipo: questa la situazione in cui versa il tratto di via Aurelia che porta al castello di Torre in Pietra, a nord del comune di Fiumicino.

A denunciare il fatto è la consigliera della Lista Civica Ezio, di Fiumicino, Paola Meloni “Un luogo, completamente immerso nel verde, che meriterebbe al pari di tanti altri di essere valorizzato a fini turistici, esaltandone il contesto, la posizione e il pregio naturalistico perché sono queste le nostre vere ricchezze – è il commento della consigliera d’opposizione – Comprendo le lamentele dei residenti. Faccio appello per una pulizia urgente dell’area e di controllo del territorio vista la presenza, tra l’altro di rifiuti speciali a poca distanza da case, scuole e luoghi di aggregazione”.

L’Amministrazione comunale di Fiumicino, che più volte ha lanciato un appello alla cittadinanza sul decoro, sta rafforzando i controlli sul territorio con l’arrivo di 11 foto-trappole con telecamere mobili solari e la presenza di guardie ambientali a supporto dell’attività della Polizia Locale.