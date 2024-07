Torna operativo il “grande fratello” con l’attivazione della video sorveglianza sul territorio di Fiumicino

“Abbiamo adeguato il ‘regolamento’ alle normative europee per la tutela della privacy dei cittadini”, precisa il presidente del consiglio comunale Roberto Severini

di Umberto Serenelli

Fiumicino riaccende la video sorveglianza sul territorio spenta da circa due anni. Martedì prossimo il consiglio comunale approverà il nuovo regolamento e il “Grande fratello” tornerà a vegliare sulla sicurezza del Comune costiero.

La totale assenza di manutenzione aveva portato la precedente amministrazione a disattivare l’apparato adibito al controllo sulle principali strade. Il sistema è quindi collassato finendo per penalizzare la Polizia locale che lo utilizzava per eseguire controlli sulla viabilità.

Si accelera quindi per riaprire gli occhi di 125 telecamere. Si tratta di video-camere di “confine” perché installate sulle singole arterie all’ingresso del territorio del Comune costiero. Ci sono poi le telecamere “urbane” ubicate nelle principali località e in zone urbanizzate. Infine quelle sulla “linea di costa” cioè sui lungomari di Isola Sacra, Focene, Fregene, Maccarese e Passoscuro.

“Una volta che il consiglio comunale approverà il regolamento – precisa Daniela Carola, comandante della Polizia locale – sarà riattivato il sistema, grazie all’aggiudicazione della gara per la sua manutenzione, che dispone di 120 telecamere che verrà potenziato con l’installazione di altre 5. Ovviamente tale apparato sarà condiviso con le altre forze dell’ordine”.

Finalmente Fiumicino fa un salto di qualità sotto il profilo della sicurezza a tutela degli 84mila abitanti e che nel periodo estivo raggiunge i circa 150mila. Controllare 24 chilometri di costa non è semplice il sistema certamente agevolerà l’azione delle sempre meno numerose forze dell’ordine.

“Abbiamo dovuto uniformare il ‘regolamento’ alle normative europee in materia di tutela della privacy dei cittadini – precisa Roberto Severini, presidente del consiglio comunale di Fiumicino – Per questa amministrazione era fondamentale ripristinare la sicurezza con cui tutelare i cittadini e i molti turisti che prendono d’assalto le nostre località. Il regolamento verrà approvato martedì prossimo in consiglio e subito dopo sarà operativo”.

L’aumento del numero di “occhi” su territorio ha imposto l’adeguamento e il potenziamento della rete con un moderno “server”. Alla Polizia locale il compito di controllare che la ditta appaltatrice provveda a installare gli appositi cartelli con cui segnalare l’area dove saranno appunto attive le telecamere adibite alla vigilanza.