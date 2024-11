Testa di Lepre più verde, iniziata questa mattina la piantumazione di nuovi alberi nel borgo

Iniziata questa mattina, nel Borgo di Testa di Lepre, l’opera di piantumazione per restituire verde e vitalità all’area urbana. Presenti il vice sindaco, Giovanna Onorati, il Presidente della Pro Loco, il Presidente del Comitato di Testa di Lepre e l’agronomo forestale Arsial, l’esperto che ha supervisionato tutte le fasi di abbattimento e reimpianto degli alberi.

Negli scorsi mesi, numerosi cittadini, avevano espresso preoccupazioni riguardo la possibilità che le operazioni di reimpianto degli alberi potessero essere rimandate, ma l’agronomo forestale ha confermato che i tempi previsti per l’intervento erano stati pianificati in questo periodo dell’anno, il più adatto per garantire il successo delle piantumazioni.

In linea con le normative vigenti, è stata assicurata la sostituzione di ogni albero abbattuto. Le nuove piante, provenienti dal vivaio forestale, sono eucalipti, specie adatta al clima locale e capace di una crescita rapida per garantire una veloce ripresa del verde. Ogni eucalipto è stato affiancato da una giovane quercia, che crescerà più lentamente, ma che nel tempo raggiungerà dimensioni imponenti, contribuendo in modo duraturo al paesaggio.

“L’obiettivo è di tutelare e valorizzare il nostro territorio, facendo in modo che le piante messe a dimora attecchiscano e crescano in modo rigoglioso – ha dichiarato Giovanna Onorati – La progettazione è stata studiata per garantire che il verde resti un elemento fondamentale del borgo. L’intervento testimonia l’impegno dell’Amministrazione per un ambiente più sano e un futuro sostenibile“.