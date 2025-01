Terminati i lavori di restauro sui relitti del Museo delle Navi Romane a Fiumicino

Tutti i relitti visibili ora liberi dalla teca cantiere

di Dario Nottola

Sono terminate, in questo mese, le attività di restauro, iniziate a marzo 2024, che hanno riguardato le imbarcazioni romane conservate all’interno del Museo delle Navi di Fiumicino denominate Fiumicino 1, Fiumicino 3, Fiumicino 5, Fiumicino 6 e Fiumicino 7, queste ultime consistenti in due porzioni di fasciame. Le navi Fiumicino 2 e Fiumicino 4 erano già state trattate negli anni precedenti. Ad oggi quindi è possibile vedere tutti i relitti liberi dalla teca trasparente che ha costituito il cantiere nel corso degli interventi.

La delicata operazione di pulitura effettuata sui relitti mediante l’impiego di miscele solventi green a basso impatto ambientale, appositamente formulate per il restauro – si apprende dal Parco archeologico di Ostia – ha permesso di eliminare dalla superficie lignea le sostanze sovrammesse nei diversi interventi svolti in passato, mettendo in evidenza l’anatomia delle specie legnose impiegate nella costruzione degli scafi. La rimozione di quei prodotti di restauro rivelatisi non idonei, da un lato consente di apprezzare nuovamente il colore del materiale costitutivo, dall’altro permette al legno di “respirare” ancora essendo i trattamenti pregressi una delle cause del deterioramento del legno.

Le operazioni di pulitura si sono svolte contestualmente a interventi di consolidamento localizzato del fasciame in pericolo di collasso, precedentemente messo in sicurezza dal Servizio Restauro del Parco mediante velatini di garza. Le attività di restauro sono state divulgate e diffuse al pubblico nel corso di una serie di visite guidate, a cura del funzionario del Servizio Restauro e responsabile scientifico del Museo, Tiziana Sorgoni, in cui sono state raccontate le vicende storiche del Museo delle Navi e gli aspetti inerenti le tecniche di restauro e i materiali costitutivi dei relitti oggetto dell’intervento, insieme alla squadra dei restauratori.

Le visite guidate al Museo proseguiranno con cadenza mensile e illustreranno i risultati scientifici che i restauri hanno rivelato. I prossimi due appuntamenti sono il 30 gennaio e il 20 febbraio 2025, alle ore 10.30. Non serve prenotazione. Le visite guidate sono gratuite, comprese nel biglietto di ingresso al museo.