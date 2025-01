Tentato furto nella parrocchia Sant’Anna di Passoscuro

Scardinata inferriata ed aperti cassetti ed armadi, nulla di sottratto e nessuna profanazione.

Tentato furto nella parrocchia Sant’Anna di Passoscuro. Nella notte tra domenica e lunedì, i ladri sono penetrati nella Sagrestia e negli uffici dopo aver, a quanto si è appreso, scardinato un’inferriata esterna e divelto anche un gradino.

Dentro, hanno messo a soqquadro gli interni della canonica, aprendo armadi e cassetti; rotta la porta dell’Ufficio parrocchiale. Ad un prima verifica da parte del parroco, che ha avvisato subito i Carabinieri e sporto denuncia, non sarebbe stato sottratto nulla, né mancano abiti o oggetti sacri e non c’è stata alcuna profanazione. Non è da escludere che l’obiettivo degli autori del tentato furto fosse la ricerca di una cassaforte.