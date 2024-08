Sulla costa, tra Fregene sud e Focene, trovato un delfino in avanzato stato di decomposizione. L’area è stata segnalata e delimitata

di Dario Nottola

Amaro ritrovamento sulla costa tra Fregene sud e Focene. Un delfino, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato morto dopo essere spiaggiato sul tratto antistante l’oasi di Macchiagrande in direzione nord. Si tratta di un tursiope femmina, di età adulta, di circa 49 kg e lungo circa 4 metri. L’area è stata segnalata e delimitata.

Presenti sul posto una pattuglia della Guardia Costiera della Capitaneria di Roma ed il personale medico dell’ASL Roma. Sono state subito effettuate le comunicazioni di rito per lo smaltimento della carcassa, che sta subendo il processo di saponificazione.

Si tratta del secondo ritrovamento in circa 20 giorni sul litorale romano.

La Capitaneria comunque monitora la situazione dei ritrovamenti. Al momento – si apprende – non si riscontrano cause da attività umane od attribuibili a particolari patologie; gli esemplari non recavano, di fatti, segni di attrezzi da pesca, o lacerazioni relativi ad impatti con eliche. Non si hanno notizie di particolari incidenze di infezioni tipo morbillo o simili, causa delle diffuse moríe in anni passati.