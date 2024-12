Sul Viadotto di Fiumicino si marcia su una sola carreggiata

Lavori Anas per barriere new jersey ma si va verso riapertura due carreggiate a due corsie

di Dario Nottola

Da ieri pomeriggio si marcia su un’unica carreggiata, a doppio senso di marcia, sul viadotto di via dell’Aeroporto. Agli interrogativi degli automobilisti sono arrivate da Anas le delucidazioni sulla novità che rappresenta una modifica viaria temporanea sulla struttura nevralgica di collegamento tra Ostia e Fiumicino e da tempo soggetta a parziali restrizioni.

Anas ha deciso, infatti, la percorrenza solo su una carreggiata, a doppio senso di marcia in direzione di Ostia mentre, momentaneamente, rimane chiusa la carreggiata in direzione aeroporto e Roma. La misura – informano fonti Anas – è stata presa nell’ambito della messa in sicurezza del viadotto di via dell’Aeroporto sulla S.S 296 “Scafa” per l’avvio dei lavori per la posa delle nuove barriere new-jersey NDBA (National Dynamic Barrier Anas) in calcestruzzo spartitraffico nella carreggiata direzione Aeroporto, per permettere la riapertura delle due carreggiate a due corsie per senso di marcia.

I maggiori lavori avranno conclusione entro il 23 dicembre prossimo così da poter riaprire nella configurazione finale entro le prossime festività natalizie e per l’intero anno del Giubileo Il Viadotto sarà riaperto con la limitazione di carico a 3,5 Tonnellate.