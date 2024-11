Stop all’Info Point turistico. Petrillo: “Una scelta incomprensibile e dannosa per il territorio”

“Un grave passo indietro per il turismo di Fiumicino”

“La chiusura dell’Info Point rappresenta un grave passo indietro per il turismo di Fiumicino e per il mantenimento dei suoi luoghi iconici” lo dichiara il consigliere comunale Angelo Petrillo, consigliere comunale.

“Quello di non rinnovare alla Pro Loco di Fiumicino – prosegue – la convenzione per il servizio presso la storica locomotiva di via Torre Clementina, uno dei simboli del territorio, è una decisione incomprensibile e assurda dell’Amministrazione comunale. La locomotiva non era solo un Info Point, ma un presidio contro l’abbandono e il vandalismo. Ora quel luogo rischia di essere dimenticato e trascurato. È gravissimo che l’Amministrazione non abbia un piano chiaro per la promozione turistica e culturale di Fiumicino“.

“In un anno e mezzo non è stato prodotto un documento strategico – incalza Petrillo – mentre fondi sono stati spesi per iniziative di dubbia utilità, come il gazebo all’assemblea dell’Anci, costato 15.000 euro e destinato a un pubblico di soli amministratori locali e basato su ristampe di materiale della Pro Loco e non di produzione del Comune”.

“Tra l’altro – aggiunge – ci chiediamo come sia possibile aver speso questi soldi per allestimento e Hostess e poi aver lasciato a consiglieri comunali di maggioranza il compito dell’attività di promozione al congresso Anci di Torino. L’assenza di fondi annuali per le Pro Loco, che svolgono un ruolo centrale nella valorizzazione turistica, aggrava la situazione, perchè le Pro Loco, che lavorano al di là delle logiche politiche, vengono lasciate in difficoltà”.

“Intanto, a fine novembre, non c’è ancora traccia del bando per le attività natalizie. Chiediamo trasparenza: quale strategia turistica ha questa Amministrazione?” conclude il consigliere