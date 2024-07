Spiagge sicure: oggi l’incontro del Sindaco Baccini con le Associazione di categoria dei balneari

Baccini: “Le nostre spiagge siano non solo più sicure, ma anche più accoglienti e attrattive”

Quello di oggi è stato un incontro costruttivo, tenuto presso gli uffici comunali, tra il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini ed i rappresentanti dell’Associazione di categoria dei balneari, per discutere e sviluppare progetti finalizzati a rendere le spiagge più sicure e a migliorare i servizi di pubblica utilità.

Durante la riunione, sono state affrontate anche le tematiche messe in evidenza dalla recente delibera della Giunta Comunale, n. 115/2024, volta a ridefinire le modalità di assegnazione delle concessioni balneari in conformità con le normative vigenti.

“È essenziale per noi, collaborare strettamente con le associazioni di settore per sviluppare soluzioni che rispondano alle esigenze della comunità e promuovano un turismo sostenibile – ha dichiarato il Primo cittadino – L’incontro ha posto le basi per una collaborazione continuativa e per l’implementazione di ulteriori iniziative, volte a valorizzare e proteggere le risorse costiere di Fiumicino, per costruire un futuro in cui le nostre spiagge siano non solo più sicure, ma anche più accoglienti e attrattive”.