SOS viabilità Focene: arriva l’Ordinanza per via Consorzio Focense

Istituito il divieto di fermata con rimozione lato destro, direzione mare

di Dario Nottola

Per fluidificare e rendere più sicura la viabilità veicolare in uno dei punti nevralgici di Focene e dopo gli Sos parcheggi lanciati dai residenti di Focene, l’amministrazione comunale di Fiumicino ha deciso, con un’Ordinanza, di istituire il divieto di fermata con rimozione su Via Consorzio Focense, lato destro, direzione mare. Una situazione “presa di petto” soprattutto dopo le evidenze dell’ultimo scorso fine settimana.

Si tratta di una delle arterie della località balneare che, soprattutto nei weekend, con l’assalto dei bagnanti al mare, subisce, infatti, la problematica dei parcheggi su ambo i lati e molti cittadini hanno lamentato di essere “prigionieri in casa”.

Il Comune ha quindi deciso di regolamentare dei sensi unici di marcia; nello specifico in via del Consorzio Focense, strada di collegamento tra Via Coccia di Morto e via delle Carenarie, soprattutto nel periodo estivo, con l’intensificarsi del traffico veicolare, aumenta la sosta ai lati della strada rendendo difficoltosa la viabilità e mettendo a rischio il passaggio di eventuali mezzi di soccorso.

“Siamo soddisfatti del provvedimento – il commento che arriva dal Nuovo Comitato Cittadino Focene – perchè la problematica tra via del Consorzio Focense, che via via si restringe, e vie delle Carenarie è ormai da tempo in primo piano con conseguenti disagi per i residenti ed anche per attività lavorative. E’ necessario ora che venga fatto rispettare e che ci sia una segnaletica orizzontale e verticale assai ben evidenziata. In generale, poi, a Focene, permane la problematica della sosta selvaggia estiva, in particolare, nella zona di Mare Nostrum, ed anche quella, deleteria, di auto e suv che parcheggiano fin sulle dune. Necessari quindi maggiori controlli”.