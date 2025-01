Sicurezza sulle strade di Focene, manifestazione davanti la sede ASL di Fiumicino

I residenti vivono nel terrore dopo la recente aggressione di due pitbull alla giovane Sofia

di Umberto Serenelli

La sicurezza delle strade di Focene al centro della manifestazione davanti alla sede dell’Asl di Fiumicino. Protagoniste oltre 20 persone che hanno denunciato l’assenza di sicurezza lungo le vie di Focene dopo la recente aggressione a Sofia, di due pitbull, lasciati liberi di scorrazzare nella cittadina.

La 24enne stava infatti passeggiando con il suo cagnolino al guinzaglio quando i cani hanno cercato di aggredirla. Istintivamente la giovane ha tentato di difendere il suo animale, cercando di metterlo al sicuro tra le sue braccia dove sono comunque arrivati i morsi dei cani inferociti che hanno raggiunto le mani della ragazza procurando ferite gravi e costringendola al ricovero ospedaliero con il conseguente intervento.

L’episodio è successo lo scorso 10 gennaio e dal quel giorno i residenti non dormono più tranquilli, perché temono che un episodio simile possa coinvolgere altre persone e soprattutto i ragazzi che vivono nel quartiere.

“Abbiamo deciso di dar vita a questa protesta perché fino a ora non siamo riusciti a avere risposte rassicuranti in quanto i cani sono stati affidati di nuovo al proprietario – precisa Antonella Gardin, presidente del Comitato cittadino di Focene – e questo dopo il sopralluogo effettuato dagli esperti dell’Asl. La scorsa settimana, nel Comune, si è svolta la Commissione per i diritti degli animali ma alla fine non è venuto fuori nulla perché sembra che il regolamento comunale sia lacunoso”.

I due pitbull non sono nuovi a questi episodi che in alcune circostanze hanno terrorizzato quanti passeggiano con animali di piccola taglia al guinzaglio.

“Mi sono imbattuta spesso nei pitbull lasciati regolarmente liberi e senza proprietario al seguito – dice la manifestante, Marina Isoli – Non nascondo di aver vissuto momenti di paura con il mio pastore tedesco. Per fortuna è andata bene. La scorsa estate nella spiaggia attrezzata ‘Cabiria’ ho assistito a un tentativo di aggressione a una cagnolina”.

Durante la protesta è emerso che i due animali devono essere sottoposti a un “percorso educativo” e l’amministrazione di Fiumicino deve “accelerare nel varo del regolamento sui diritti degli animali oltre a predisporre adeguati controlli sulle strade di Focene”.

I residenti non vogliono vedere vagare per le strade e sui marciapiedi animali randagi dopo le tante aggressioni avvenute negli ultimi 5 anni”.

“Confidiamo nella sensibilità del sindaco Mario Baccini – precisano all’unisono Francesca Rossi e Paola Furlan, organizzatrici della manifestazione – al quale chiediamo atti concreti per far tornare a Focene la sicurezza che c’era prima”. In sintesi gli abitanti sono stufi di essere ostaggi dei cani da combattimento.

La risposta del primo cittadino non si è fatta attendere. “L’amministrazione è impegnata nell’aggiornamento del nuovo regolamento – precisa Baccini, contattato al telefono dal delegato Claudio Cutolo presente al sit-in – Abbiamo poi sollecitato l’Asl e intensificato il pattugliamento della Polizia locale”.