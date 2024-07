Sicurezza, nel periodo estivo finiscono al microscopio i carenti organici della Polizia locale e di Stato

Nei giorni scorsi al commissariato Ps sono arrivati 5 nuovi agenti

di Umberto Serenelli

La carenza degli organici delle Forze dell’ordine che operano a Fiumicino al microscopio. Il problema esplode puntualmente durante il periodo estivo quando le principali località, a vocazione balneare, vengono assaltate dai turisti.

La maglia rosa viene indossata dalla Polizia di Stato e da quella Locale, impegnate nei servizi di controllo di un territorio in cui risiedono oltre 84mila persone che in questo periodo sfiorano le 150mila anime, escluso ovviamente l’aeroporto intercontinentale.

Il commissariato Ps di Fiumicino città è messo a dura prova perché dispone di circa 65 agenti i quali devono garantire la presenza in un territorio vasto 214 chilometri quadrati in cui insistono 15 località. A luglio e agosto i quartieri di Fiumicino, Focene, Fregene, Maccarese e Passoscuro sono particolarmente gettonati e la sera la movida la fa da padrona. Nei giorni scorsi è arrivata una buona notizia con l’arrivo di 5 agenti al commissariato di via Portuense.

Non va meglio l’organico della Polizia locale che durante il periodo estivo vede aumentare la lista di servizi d’istituto come i controlli sulla spiaggia dei venditori ambulanti e dei parking abusivi. Attualmente sono circa 85 gli agenti in forza al comando in piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa ai quali unire i 15 stagionali. Tolto il personale impegnato in ufficio e i 15 utilizzati al Leonardo da Vinci per il controllo dei taxi e degli Ncc oltre alla viabilità stradale. Restano una cinquantina berretti bianchi spalmati in due turni giornalieri a cui detrarre il personale malato e quello in ferie. Eppure c’è chi ancora si meraviglia che oltre le ore 23 nel Comune costiero non ci siano più vigili. Si perché il servizio notturno non prevede da anni la presenza di agenti di Polizia locale.

“Dopo pensionamenti e trasferimenti – precisa Roberto Severini, presidente del consiglio comunale – l’amministrazione sta valutando di aumentare l’attuale numero di agenti della Polizia locale“.

Per ovvi motivi nel piano assunzioni sono previsti 2 agenti e vista la carenza il governo di centro-destra sta infatti stabilendo di portarle a 10, visto che il comando dovrebbe disporre di un totale di 210 vigili.

Intanto, sugli organici infuria la polemica politica con gli attacchi del Pd. “Il numero delle forze dell’ordine non è mai stato così esiguo e gli agenti in servizio sul nostro territorio fanno il massimo – dice il capogruppo Pd, Ezio Di Genesio Pagliuca – Nei giorni passati, in particolare a Fregene e Focene, i residenti hanno subito le incursioni dei ladri. Bisognerebbe domandare ai cittadini se si sentono sicuri e tutelati”.

La replica non si è fatta attendere. “Dopo poco più di anno di governo locale sono stati tanti i passi in avanti fatti nei confronti della sicurezza – risponde il capogruppo di Fratelli d’Italia, Agostino Prete – Questo viene confermato dagli incontri del sindaco Baccini con Prefetto e Questore per risolvere il problema. È sotto gli occhi di tutti il dispiegamento delle Forze dell’ordine“.