Rapina villa Agnelli: il sindaco Baccini torna ad evidenziare la necessità che il Comune sia più presidiato

“Sono necessari una Tenenza dei Carabinieri, e che venga potenziato il locale Commissariato di Polizia”

Dopo l’episodio eclatante della rapina, con furto della cassaforte, nella Villa di Maria Sole Agnelli a Torrimpietra, il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, torna ad evidenziare la necessità che il Comune sia più presidiato, in particolare nelle ore notturne.

“Il nostro territorio, esteso oltre 220 km e con quasi 90mila abitanti, una delle più grandi città del Lazio, deve essere più controllato – ribadisce il Primo Cittadino – sono necessari una Tenenza dei Carabinieri, che ad oggi manca, e che venga potenziato il locale Commissariato di Polizia. Proprio mercoledì scorso avevo lanciato, sul tema sicurezza, come sindaco, un grido d’allarme, per prevenire maggiormente episodi di microcriminalità, e affinchè ci sia un presidio notturno permanente, alzando la percezione di sicurezza”.

“Sulla rapina – aggiunge il sindaco – un episodio che sconcerta, sembra evidente sia un’azione organizzata da professionisti, studiata a tavolino, a prescindere dal comune o dal luogo dove è stato realizzato. Detto questo, di notte abbiamo bisogno di un presidio costante e non dobbiamo dare l’impressione che sia ‘terra di nessuno’. Non è un problema solo nostro ma una città in espansione come Fiumicino ha bisogno, ormai, di una Questura, di una Tenenza e che il ministro della Funzione pubblica ci dia l’autorizzazione ad assumere più agenti di Polizia locale, perchè dalle 22 di sera non possono essere più operativi sul territorio”.

Negli ultimi periodi furti sono stati segnalati, in particolare, nelle zone di Fregene, Parco Leonardo (in particolare ai danni di auto) ed Isola Sacra. Intanto, proprio ieri sera, il Comitato di quartiere di Parco Leonardo, in un post pubblico ha rivolto un ringraziamento alle Forze dell’Ordine: “Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento alle Forze dell’Ordine e ai Carabinieri per il loro impegno e le operazioni di pattugliamento che stanno svolgendo con grande dedizione da diverse settimane, con risultati, negli ultimi giorni, che confermano l’importanza della loro presenza e del monitoraggio attivo sul territorio”.

“Come Comitato – prosegue il post – siamo orgogliosi della collaborazione attiva con le Forze dell’Ordine e stiamo lavorando con concretezza al progetto di vicinato, organizzando tutto nel migliore dei modi. Non appena sarà stilato il vademecum e completate le dovute organizzazioni, aggiorneremo la Comunità su questo importante progetto”.

“Ribadiamo con fermezza – aggiunge il Comitato di quartiere di Parco Leonardo – la necessità di arginare l’emergenza SICUREZZA attraverso un potenziamento del Pattugliamento diurno e una sinergia con le forze dell’ordine, nonché l’implementazione di un sistema di TELECAMERE, oggetto della nostra petizione, che ha già raccolto oltre 1.600 firme. La Comunità attende risposte e interventi concreti da troppo tempo. Chiediamo che si dimostri, attraverso i fatti, la possibilità di realizzare un cambiamento tangibile”.

“Attendiamo con urgenza una risposta dal Comune di Fiumicino riguardo all’attuazione degli interventi discussi e verbalizzati nel mese scorso. Rinnoviamo l’appello al Sindaco affinché vengano istituiti al più presto presidi fissi nella zona di Parco Leonardo, al fine di garantire maggiore sicurezza”, conclude il Comitato di quartiere di Parco Leonardo