Sicurezza e cura delle alberature: l’assessore Stefano Costa risponde alle critiche del capogruppo Pd, Ezio di Genesio Pagliuca

“Portiamo avanti quotidianamente un programma di monitoraggio e salvaguardia”

“L’amministrazione comunale, con i suoi Uffici, porta avanti quotidianamente un programma di monitoraggio e salvaguardia” così l’assessore all’Ambiente, Stefano Costa replica alle critiche sul monitoraggio e la sicurezza delle alberature sul territorio avanzate dal capogruppo Pd, Ezio di Genesio Pagliuca (clicca qui).

“Sugli abbattimenti delle alberature – specifica l’Assessore – seguiamo le indicazioni che ci vengono fornite dagli agronomi, così come per le ripiantumazioni, e lo stesso facciamo per quanto riguarda il programma di cure fitoterapiche, con indicazioni che arrivano anche dalla Regione, per gli alberi aggrediti dalla Cocciniglia“.

“Infine, per quanto riguarda la pineta di Fregene abbiamo varato, circostanza mai effettuata da nessuno in precedenza, un censimento di tutti gli alberi ed in 90 giorni avremo tutte le risultanze che ci permetteranno di agire nel giusto modo per la salvaguardia del polmone verde” conclude l’assessore all’Ambiente, Stefano Costa.