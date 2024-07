Sicurezza e controllo, intensa l’attività della Polizia locale nel fine settimana

Elevate 400 sanzioni per violazioni del codice della strada e rimossi 10 veicoli in sosta vietata

Maggiore sicurezza e maggiore controllo, per il miglioramento della qualità della vita di residenti e turisti. Prosegue senza sosta l’attività della Polizia Locale sull’intero territorio comunale.

Durante il fine settimana appena trascorso, la Polizia Locale di Fiumicino ha impiegato sul territorio sette pattuglie attive sia nel turno antimeridiano che pomeridiano e serale.

Le attività di controllo hanno portato all’elevazione di 400 sanzioni per violazioni del codice della strada nelle località di Fiumicino, Focene, Fregene, Maccarese e Passoscuro. Inoltre, sono stati rimossi 10 veicoli in sosta vietata. Purtroppo, non sono mancati gli incidenti stradali: 6 in totale, di cui 5 con feriti.

Dall’Amministrazione Comunale l’invito alla prudenza ed al rispetto delle norme del codice della strada, al fine di garantire la sicurezza di tutti i cittadini.