Sicurezza, Bucci e Coronas: “Grande lavoro dei Carabinieri a Ostia e Fregene”

Nel mese di agosto, significativi progressi nella lotta alla criminalità

“La Compagnia dei Carabinieri di Roma Ostia, in particolare la Stazione di Fregene, merita un sentito riconoscimento per l’eccezionale lavoro svolto nel contrasto ai furti che hanno colpito la cittadinanza. Grazie all’impegno costante e alla professionalità degli uomini e delle donne in uniforme, si sono registrati, nel mese di agosto, significativi progressi nella lotta alla criminalità, garantendo maggiore sicurezza e tranquillità ai cittadini” lo dichiarano Alessio Coronas, Capogruppo di Forza Italia al Comune di Fiumicino e Francesco Bucci, Delegato alla sicurezza per Forza Italia Roma.

“Il lavoro sinergico tra le Forze dell’ordine e le istituzioni locali è risultato fondamentale – sottolineano – Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento al sindaco Mario Baccini e al prefetto Lamberto Giannini, la cui collaborazione ha permesso di implementare strategie efficaci e tempestive nel contrasto alla delinquenza. Questa sinergia ha creato un clima di fiducia tra le istituzioni e la popolazione, fondamentale per affrontare le sfide che ci attendono“.

“Siamo certi che, continuando su questa strada, saremo in grado di rendere Fregene e le sue frazioni un luogo sempre più sicuro, dove i cittadini possono vivere serenamente. La comunità apprezza profondamente il lavoro dei Carabinieri e delle autorità locali e continuerà a supportarli in ogni iniziativa volta a garantire la sicurezza e il benessere di tutti” concludono Alessio Coronas e Francesco Bucci